Aydın’ın Zeytinyağı Ve Inciri Faslı Heyetin Gündeminde

Tarımsal iş birliği ve tecrübe paylaşımı amacıyla Aydın’a gelen Fas’ın Fes-Meknes Bölgesi Ziraat Odası heyeti, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde ağırlandı. Program kapsamında ilin tarımsal yapısı ve üretim gücü uluslararası heyete aktarıldı.

Coğrafi işaretli ürünler masaya yatırıldı

Ziyaret kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde düzenlenen sunumlarda, başta Aydın Zeytinyağı ve Aydın İnciri olmak üzere coğrafi işaretli ürünler ele alındı. Üretim süreçleri, kalite standartları ve ihracat potansiyeline ilişkin bilgiler paylaşıldı. Görüşmelere İl Müdürü Ayhan Temiz’in yanı sıra il müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

Zeytinyağı tesisi yerinde incelendi

Programın devamında heyet, Germencik ilçesinde bulunan bir zeytinyağı işleme tesisini ziyaret etti. Tesiste üretim ve işleme aşamaları yerinde incelenirken, bölgedeki zeytincilik faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Faslı heyetin Aydın temasları, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.