Aydın’ın Didim ve Kuşadası açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilerek ölüme terk edilen düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Son üç ayda yaşanan 11 ayrı olayda, aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce göçmen güvenli şekilde karaya çıkarıldı.

Lastik botlar ve can sallarıyla tehlikeli yolculuk

Didim ve Kuşadası açıklarından lastik botlar ve can sallarıyla Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Açık denizde Yunan sahil güvenliği tarafından geri itilerek Türk karasularına bırakılan göçmenler, hayati risk altında denizde sürüklenirken tespit edildi.

Sahil Güvenlik zamanla yarıştı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gelen ihbarlar ve radar tespitleri üzerine kısa sürede bölgeye ulaşarak düzensiz göçmenleri bulundukları bot ve can salları üzerinden kurtardı. Operasyonlarda özellikle çocukların sağlık durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

Kurtarma anları kamerada

Yunanistan tarafından geri itildikten sonra açık denizde kaderlerine terk edilen düzensiz göçmenlerin kurtarılma anları Sahil Güvenlik ekiplerince saniye saniye kayda alındı. Görüntülerde, denizde sürüklenen botlara yapılan müdahaleler ve kurtarma anları net şekilde yer aldı.

Kurtarılanlar GÖKSEM’e teslim edildi

Kurtarma operasyonlarının ardından karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinden geçirildi. İlk müdahaleleri yapılan göçmenler daha sonra Aydın Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Göçmen kaçakçılarına operasyon

Yürütülen çalışmalar kapsamında, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Aylara göre kurtarılan göçmen sayıları açıklandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre Aydın açıklarında;

Eylül ayında 25’i çocuk olmak üzere 152 düzensiz göçmen,

Ekim ayında 9’u çocuk 62 düzensiz göçmen,

Kasım ayında ise 20’si çocuk 75 düzensiz göçmen

hayata tutundu.

Toplam 11 olay, yüzlerce hayat

Son üç ayda meydana gelen 11 ayrı olayda, toplam 289 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Yetkililer, bölgede benzer olaylara karşı denetim ve kurtarma faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.