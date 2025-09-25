Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı, 2024 yılına ilişkin en fazla yıllık gelir vergisi beyan eden 100 mükellefi duyurdu. Listenin ilk sırasında Aydınlı iş insanı Şefik Çerçioğlu yer aldı. Açıklanan verilere göre, Çerçioğlu Ailesi’nden üç isim listeye girerek ilin en çok vergi ödeyen ailesi oldu.

Şefik Çerçioğlu zirvede

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun kayınpederi olan iş insanı Şefik Çerçioğlu, 42 milyon 179 bin 52 TL 22 kuruş vergi ödeyerek listenin zirvesinde yer aldı. Çerçioğlu’nun, “menkul sermaye iradı faaliyetleri” kapsamında ödediği vergi miktarıyla Aydın rekortmeni olduğu kaydedildi.

Listenin ikinci sırasında gizlilik talebi

Vergi rekortmenleri listesinde ikinci sırada yer alan isim, faaliyet alanı ve ödediği vergi miktarının açıklanmasını istemedi. Bu nedenle veriler kamuoyuyla paylaşılmadı.

Ercan Çerçioğlu üçüncü sırada

Listenin üçüncü sırasında ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun eşi Ercan Çerçioğlu bulunuyor. Ercan Çerçioğlu, “kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiralanması ve işletilmesi” faaliyetleri kapsamında 16 milyon 559 bin 400 TL 79 kuruş vergi ödedi.

Ata Caner Çerçioğlu ilk 30’da

Çerçioğlu Ailesi’nden listeye giren bir diğer isim ise Ata Caner Çerçioğlu oldu. Özlem Çerçioğlu’nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu, aynı faaliyet kolundan 5 milyon 179 bin 52 TL 22 kuruş vergi ödeyerek listenin 27. sırasında yer aldı.

Çerçioğlu Ailesi toplamda 63,9 milyon TL vergi ödedi

Dede, baba ve oğuldan oluşan Çerçioğlu Ailesi, 2024 yılında toplamda 63 milyon 919 bin 743 TL 95 kuruş vergi ödeyerek Aydın’ın en fazla vergi ödeyen ailesi oldu.