Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi’nde görevli Algoloji Uzmanı Prof. Dr. O.N.A., "bıçak parası" adı altında rüşvet aldığı iddiaları nedeniyle başlatılan adli sürecin ardından üniversitedeki görevinden uzaklaştırıldı. Polis operasyonuyla gözaltına alınıp mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan öğretim üyesinin durumu, hastane ve tıp camiasında geniş yankı uyandırdı. ADÜ yönetimi, soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi amacıyla bu idari kararı aldığını duyurdu.

Rüşvet iddiaları ve adli süreç

Olay, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği’ne yapılan şikayetlerle ortaya çıktı. Toplam 14 hastanın şikayeti üzerine, Prof. Dr. O.N.A. ve sekreteri A.K.'nin "bıçak parası" adı altında hastalardan çeşitli miktarlarda rüşvet aldıkları öne sürüldü. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, bu şikayetleri ciddi bularak soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında polis, 22 Eylül'de düzenlediği operasyonla Prof. Dr. O.N.A. ve sekreteri A.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Sekreter A.K. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan Prof. Dr. O.N.A. ise hakkındaki suçlamalara rağmen adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Hukuki süreç devam ederken, üniversite yönetimi idari süreci başlattı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından yapılan resmi açıklamada, “Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için hakkında adli işlem başlatılan öğretim üyesi görevden uzaklaştırılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Rektöre tepki ve para bulma olayı

Prof. Dr. O.N.A.’nın adı, rüşvet iddialarından önce de gündeme gelmişti. 2023 yılında, dönemin Aydın Tabip Odası Başkanı olan Prof. Dr. O.N.A., ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent’in ülke genelindeki "bıçak parası ve özel muayene sorunu" hakkındaki açıklamalarına sert bir yanıt vermişti. Rektör Kent'in "Bıçak parası rüşvettir, suçtur" sözlerine karşılık veren Prof. Dr. O.N.A., Rektör'ü "talihsiz beyanatı" nedeniyle tüm hekimler adına kınamış ve özür dilemeye davet etmişti. Bu geçmiş, mevcut iddialar karşısında dikkat çekici bir tezat oluşturdu.

Öte yandan Prof. Dr. O.N.A., Mayıs ayında ise farklı bir olayla basına yansımıştı. Kaybettiği 23 bin 500 liranın Aydın Büyükşehir Belediyesi temizlik işçisi Uğur Şenses tarafından bulunup kendisine teslim edilmesi üzerine, Prof. Dr. O.N.A. "Halen iyi insanların olması umudumuzu yeşertiyor" şeklinde sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Bu olaydaki takdiri, mevcut rüşvet suçlamalarıyla kıyaslandığında kamuoyu nezdinde çelişkili bir tablo yarattı.