Aydın'ın Didim ilçesinde, güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sonucu bir grup düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait insansız hava aracı (İHA) tarafından tespit edilen düzensiz göçmenler, karada yapılan operasyonla yakalanarak işlemleri için ilgili birime sevk edildi.

İnsansız Hava Aracı İle Tespit Edildiler

Olay, 25 Ağustos 2025 tarihinde gece saatlerinde Didim ilçesine bağlı Zırtlan Koyu mevkiinde yaşandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait bir insansız hava aracı, kıyı bölgesinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Bu durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hızla Sahil Güvenlik Botu (KB-4) ve Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi sevk edildi.

Ortak Operasyonla Yakalandılar

Tespitin ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek vererek ortak bir operasyon başlatıldı. Kıyıda gerçekleştirilen operasyon sonucunda, aralarında bir çocuğun da bulunduğu toplam 28 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin ilk işlemleri Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda yapıldı.

Daha sonra, yakalanan düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin tamamlanması ve ülkelerine iade süreçlerinin başlatılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.