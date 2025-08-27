Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, 1 Temmuz’da başlayan ve 31 Aralık 2025’te tamamlanması planlanan Genel Tarım Sayımı çalışmalarını Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde inceledi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yürüttüğü çalışma, tarım sektöründe stratejik planlamalara yön verecek veriler sağlayacak.

Tarımın geleceğine ışık tutacak

Genel Tarım Sayımı’nın, Türkiye tarımının mevcut durumunu ortaya koyarak geleceğe dair stratejilere yol göstereceği belirtildi. İl Müdürü Ayhan Temiz, “Bu sayım, çiftçimizin emeğiyle şekillenecek ve tarımın geleceğine yol haritası olacaktır” dedi.

Kuyucak’taki inceleme

Temiz, Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde yürütülen çalışmaları yerinde gözlemledi. İnceleme sırasında görevli ekiplerden bilgi aldı.

Bakanlık ve TÜİK iş birliği

Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK’in iş birliğinde yürütülen sayımın, ülke genelinde tarımın tüm yönleriyle değerlendirilmesini sağlayacağı vurgulandı.