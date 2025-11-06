Germencik Belediyesi’nin düzenleme çalışmalarını tamamlamasının ardından Kızılcapınar Sini Kahvaltı Evi resmen hizmete açıldı. Aydın’da görev yapan basın mensupları, mekânın ilk ziyaretçileri oldu. Açılışa katılan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Zencirci: “Bir sözümüzü daha yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz”

Programda konuşan Başkan Zencirci, Kızılcapınar’ın lokasyon açısından avantajlı bir noktada olduğunu belirterek kahvaltı evinin amacını şu sözlerle anlattı:

“Kızılcapınar, oldukça rahat ulaşılabilen bir köyümüz. Burada Aydınlı vatandaşlarımızın çocuklarıyla birlikte huzur içinde kahvaltı yapmalarını istiyoruz. Gelen çocukların rahat etmesi bizim için çok önemliydi.”

Zencirci, mekânın doğallığının özellikle korunduğuna dikkat çekerek, “Mekânda çok fazla dokunuş yapmadık, doğallığı hissettirmek istedik. Çocukluğumuzda büyüklerimizin sunduğu kahvaltıları burada yeniden yaşatmak istiyoruz. Bu yüzden adını ‘Sini’ koyduk.” dedi.

Köy kahvesinden kahvaltı evine

Başkan Zencirci, kahvaltı evinin geçmişte bir köy kahvesi olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Burası eskiden bir köy kahvesiydi. Kiraladık, düzenledik ve haftanın yedi günü açık olacak şekilde hazırladık.”

Doğal ortamın ziyaretçilere huzur vereceğini belirten Zencirci, Kızılcapınar’ın kuş sesleriyle bilinen atmosferinin korunmasını amaçladıklarını ifade etti.

Kızılcapınar’ın kadınlarına köy pazarı fırsatı

Zencirci’nin konuşmasındaki en dikkat çekici bölüm ise köydeki kadınlar için hazırlanan yeni proje oldu. Başkan, köy kadınlarının ürettikleri ürünleri satabilmeleri için köy içine ahşap tezgahlar yerleştirdiklerini belirterek, “Bundan sonra burası kendiliğinden bir köy pazarına dönüşecek. Kızılcapınar’ın çalışkan kadınları için büyük bir fırsat olacak.” dedi.

“Kızılcapınar Sini Kahvaltı Evi bizim için önemli bir projeydi”

Projenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyleyen Başkan Zencirci, “Burası benim için önemliydi. Bir sözümüzü daha gerçekleştirdik. Şimdiden tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun.” diyerek konuşmasını tamamladı.