Söke Belediyesi, Başkan Dr. Mustafa İberya Arıkan’ın imzasıyla hayata geçirilen kapsamlı görevlendirmeler ve yeni birimlerin teşekkülü ile hizmet yapısını güçlendiriyor. Belediye teşkilat şemasında önemli değişikliklere gidilirken, kritik müdürlüklerde yeni isimler göreve başladı ve ilk kez kurulan birimlere atamalar yapıldı.

Üç yeni müdürlük ilk atamalarını aldı

Belediyenin değişen ihtiyaçları ve projeksiyonları doğrultusunda kurulan üç yeni müdürlük, çalışmalarına yeni yöneticileriyle başladı. Kentin geleceğini şekillendirecek projelerden sorumlu olacak olan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü görevine Müge Bayrak getirildi. İmar ve altyapı projelerinin teknik hazırlıklarını yürütecek olan Etüt Proje Müdürlüğü'nün başına Yüksel Ertercan atandı. Belediyenin mali kaynaklarının yönetimi ve takibini üstlenecek olan Gelirler Müdürlüğü görevine ise Yaşar Yıldız getirildi.

Mevcut birimlerde kapsamlı değişim

Yeni müdürlüklerin yanı sıra, mevcut temel hizmet birimlerinde de tecrübe ve dinamizmi bir araya getiren kadro değişiklikleri yapıldı. Başkan Arıkan'ın direktifleriyle yapılan atamalara göre; kentin yeşil alanlarının düzenlenmesinden sorumlu Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevine Serkan Cömertoğlu atanırken, belediyenin altyapı ve yol yapım çalışmalarını yürüten kilit birim olan Fen İşleri Müdürlüğü'ne Aygün Keçeci getirildi. İmar düzenlemeleri ve ruhsat süreçlerini denetleyen Yapı Kontrol Müdürlüğü görevi ise Dilek Arpaçay’a tevdi edildi. Vatandaş odaklı hizmetleri yürütecek olan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün yeni sorumlusu ise Emin Cengiz oldu.

Yönetimde yükseliş ve yeni sorumluluk dağılımı

Bu görev değişiklikleriyle birlikte belediye yönetim kademesinde de önemli bir atama gerçekleşti. Uzun yıllardır Fen İşleri Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten deneyimli isim Serkan Abacı, Belediye Başkan Yardımcılığı pozisyonuna yükseltildi. Abacı, yeni görevinde tecrübesini daha geniş bir alana taşıyacak. Ayrıca, Başkan Yardımcılarının sorumluluk alanları ve denetleyeceği müdürlükler de yeniden düzenlenerek, hizmetlerin daha koordineli ve verimli yürütülmesi hedeflendi.