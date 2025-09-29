Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sağanak yağış uyarısı gelmişti. Uyarının ardından Aydın’da akşam saatlerinde başlayan yağmur kısa sürede etkisini gösterdi. Özellikle Efeler ilçesinde yaklaşık yarım saat süren yağış, şehir merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yollarda su birikintileri oluştu

Şiddetli yağışla birlikte birçok cadde ve sokakta su birikintileri meydana geldi. Araç sürücüleri ilerlemekte zorlanırken trafikte yer yer aksamalar yaşandı. Vatandaşlar, karşıdan karşıya geçmek için adeta akrobatik hareketler yapmak zorunda kaldı.

Vatandaşlar şemsiyelere ve tentelere sığındı

Ani yağmura hazırlıksız yakalanan birçok kişi ıslanırken, yanında şemsiye taşıyanlar kendilerini korumaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.

Esnaftan kendi imkanlarıyla temizlik

Yağışın etkisiyle dükkan önlerinde su birikintileri oluştu. Birçok esnaf, suyla birlikte gelen çöpleri kendi imkanlarıyla temizleyerek iş yerlerini korumaya çalıştı.

Yağış gece boyunca sürecek

Yetkililer, yağışların gece saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini açıkladı. Vatandaşlara olası su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.