Aydın'ın Efeler ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, yasa dışı madde ticareti yaptığı iddia edilen bir şüpheliye yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Uzun süredir takip altında tutulan N.B.(49) isimli zanlı, emniyet birimlerinin operasyonu neticesinde yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyon, kentin gençlerini ve toplum sağlığını tehdit eden zehir tacirlerine göz açtırılmayacağının güçlü bir göstergesi oldu.

Fiziksel takip sonrası operasyon düğmesine basıldı

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Efeler ilçesi genelinde yasaklı madde satışı yaparak gençleri zehirlediği yönünde bilgi edindikleri N.B'yi bir süredir fiziki takibe almıştı. Şüphelinin hareketlerini, iletişim ağını ve satış yöntemlerini dikkatle izleyen ekipler, elde edilen istihbarat ve delillerin yeterli olgunluğa ulaşmasının ardından operasyon için harekete geçti. Planlı ve koordineli bir şekilde yürütülen baskında, şüpheli şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Bin yüz adet yasaklı madde ele geçirildi

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, şahsın bulunduğu adreste ve üzerinde yapılan detaylı aramalarda, yasa dışı ticareti yapılan büyük miktarda maddeye el konuldu. Emniyet kayıtlarına göre, zanlının üzerinde ve mekanında bin yüz (1100) adet zehir etkisi olan yasaklı madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.B., İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki sorgu ve ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan , mahkemedeki savunmasına rağmen "yasaklı madde ticareti yapma" suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ve mahkeme sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.