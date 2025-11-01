AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, partisinin Aydın İl Kadın Kolları Dayanışma Meclisi Toplantısı’nda kadın teşkilatlarıyla bir araya geldi. Aydın’daki Şükran Güngör Tiyatro Salonu’nda düzenlenen toplantıda partililere hitap eden Ercan, kadınlarla omuz omuza yürümekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

“En güzel şekilde devam ediyor”

Konuşmasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na da değinen Ercan, onun belediyecilik anlayışını takdir ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Rabb'ime ne kadar şükretsem azdır. Bizlere sizler gibi dava kardeşleri nasip etti. Bu dava kardeşlerimizin yanına bir tane çok yakın zamanda Büyükşehir Belediye Başkanımızı kattık ki binlerce dava kadınına bedel. Sürekli söylediler 'Efe' deyince, 'Aydın'ın Efesi' deyince akla ilk gelen Özlem Çerçioğlu başkanımız. Aslında zaten gönül belediyeciliğini yapan, gönlüyle de bildiğimiz her daim bizimle olan kıymetli Başkanımız, resmi olarak AK Parti belediyeciliğine geçerek Sayın Cumhurbaşkanımızın bundan yıllar önce başlatmış olduğu belediyecilik anlayışını Aydın'ımızda da en güzel şekilde devam ettiriyor."

“Dünya liderimizi 2028’de tekrar başımıza getireceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya çapında bir lider olduğunu belirten Ercan, "Dünya liderimizi, sizlerin bu aşkıyla, şevkiyle birlikte 2028'de Allah'ın izniyle inşallah tekrar başımıza getireceğiz." dedi.

Toplantıda söz alan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise kente hizmet etmeye devam edeceklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en güçlü desteği sunacaklarını dile getirdi. Programda ayrıca AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, İl Başkanı Mehmet Erdem ve Kadın Kolları İl Başkanı Şahika Edremit de birer konuşma yaparak teşkilat çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.