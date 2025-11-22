Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, Kavaklı Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Ormandan yükselen alevler, kısa sürede çevredeki ağaçlık alana doğru yayılmaya başladı. Bölgedeki rüzgarın etkisini artırmasıyla birlikte yangının ilerleme hızı yükseldi ve alevler daha geniş bir alana yayılarak çevrede endişeye neden oldu. Ormanlık alanın farklı noktalarından dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden itfaiyeye bildirdi. Yapılan ihbarların ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler çalışmalarını sürdürüyor

Gelen ekipler, yangının büyümesini engellemek ve yayılma hattını durdurmak amacıyla hızla çalışmalara başladı. Ekiplerin, alevlere hem havadan hem de karadan müdahale ettiği bilgisi aktarıldı.