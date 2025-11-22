Aydın’ın Efeler ilçesinde “Bir Günüm Filistin’e” temasıyla düzenlenen hayır çarşısı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Hasan Güneş’in duasının ardından Atatürk Kent Meydanı’nda açıldı. Etkinlik, İl Müftülüğü, AYSİDAP ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hayata geçirildi.

Gelir Gazze’ye bağışlanacak

Meydanda kurulan stantlarda giyimden yiyeceğe, oyuncaktan hediyelik eşyalara kadar birçok ürün satışa sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çarşıdan elde edilecek tüm gelirin Gazze’ye bağışlanacağı belirtildi.

Ailelerden yoğun ilgi

Etkinliğe aileleriyle gelen vatandaşlar hem Gazze’ye destek verdi hem de meydanda keyifli bir gün geçirdi.