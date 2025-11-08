Aydın’da hayvan sağlığını tehdit eden şap hastalığına karşı etkin önlemler alınması amacıyla veteriner hekimlere yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen eğitimde, hastalığın yayılımı, kontrol yöntemleri ve aşılama stratejileri masaya yatırıldı.

Şap hastalığına karşı farkındalık artırıldı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi kapsamında yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini ekledi. Veteriner hekimlerin bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen “Şap Hastalığı Bilgilendirme Eğitimi”, İl Müdür Yardımcısı Dr. Hamit Eray Yeşilçayır ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdür Vekili Engin Sığırtmaç’ın katılımıyla yapıldı.

Eğitime konuşmacı olarak katılan Şap Enstitüsü Müdürlüğü Uzmanı Dr. İbrahim Hancı, şap hastalığının epidemiyolojisi, korunma yolları, aşılama stratejileri ve güncel saha durumu hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

“Koruyucu tedbirler büyük önem taşıyor”

Eğitimde, şap hastalığının hayvancılığa etkileri, ekonomik kayıplar ve bölgesel riskler ele alınırken, koruyucu tedbirlerin sürekliliği vurgulandı. Dr. Yeşilçayır, hastalıkla mücadelede saha çalışmalarının titizlikle sürdüğünü belirterek, “Aydın genelinde tüm veteriner hekimlerimizle koordineli biçimde hareket ediyoruz. Aşılama ve kontrol uygulamalarının etkin yürütülmesi, hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip” dedi.

Saha uygulamaları paylaşıldı

Toplantının interaktif bölümünde, katılımcı veteriner hekimlerin sahada karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi. Uzmanlar, vaka tespiti, karantina uygulamaları, numune alma teknikleri ve aşılama takvimi konularında bilgi alışverişinde bulundu. Eğitim sonunda veteriner hekimlerin soruları yanıtlanarak, uygulamada karşılaşılan zorluklara yönelik çözüm önerileri paylaşıldı.

İl Müdürlüğü’nden teşekkür mesajı

Programın sonunda Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan hastalıklarıyla mücadelede görev yapan tüm veteriner hekimlere teşekkür ederek, “Sahadaki özverili çalışmalar sayesinde hayvan sağlığı ve verimliliği korunuyor. Bilinçli ve koordineli mücadele ile şap hastalığını kontrol altına almak mümkün” açıklamasında bulundu.