Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ata Tohumlarının korunması ve üretimin sürdürülmesi amacıyla yürüttüğü çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir fidanlıklarında tamamen Ata Tohumlarından yetiştirilen fideler, kent genelinde vatandaşlara ulaştırılıyor. Böylece yerel tohumların sürdürülebilirliği sağlanırken, vatandaşlara doğal ve sağlıklı sebzeleri kendi bahçelerinde yetiştirme fırsatı sunuluyor.

Karacasu’da binlerce fide dağıtıldı

Karacasu’da düzenlenen dağıtımda binlerce kışlık fide vatandaşlara teslim edildi. Marul, lahana, karnabahar ve brokoli fideleri alan yurttaşlar, doğal ve güvenilir gıdaya erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

“Ata Tohumlarını geleceğe taşıyoruz”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yerel üretimi desteklemeye ve Ata Tohumlarını korumaya devam edeceklerini belirterek, “Fidanlıklarımızda Ata Tohumlarından ürettiğimiz fideleri vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Böylece hem üretimi destekliyor hem de Ata Tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyoruz. Çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.