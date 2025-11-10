Aydın Büyükşehir Belediyesi, doğaseverleri ve sporcuları bir araya getiren trekking etkinliklerine devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87’nci yıl dönümü dolayısıyla bu yıl da “Ata’ya Saygı Doğa Yürüyüşü” gerçekleştirildi.

Etkinliğin rotası, Sultanhisar’daki tarihî Nysa Antik Kenti’nden başlayarak Acharaka Kutsal Alanı’na uzandı. Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen vatandaşlar, Atatürk’ün sevdiği marşları söyleyerek ve zeybek oynayarak yürüyüşe başladı.

Tarih, doğa ve anma bir arada

Dünyaca bilinen Nysa Antik Kenti ile Acharaka Kutsal Alanı’nı kapsayan 5 kilometrelik parkur boyunca yürüyen katılımcılar, hem doğayla iç içe bir gün geçirdi hem de Atatürk’ü sevgi ve saygıyla andı. Yol boyunca Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin uzman ekipleri, bölgenin tarihine ilişkin bilgi verdi.

Katılımcılar, anılarını ölümsüzleştirmek için tarihi alanlarda fotoğraflar çekerken, etkinlik boyunca duygu dolu anlar yaşandı.

Vatandaşlardan Çerçioğlu’na teşekkür

Aydın’ın doğal ve kültürel zenginlikleri eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe katılan vatandaşlar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.