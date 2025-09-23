Aydın’da iş ve okul saatlerinde ana arterlerde yaşanan yoğun trafik, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar, ekiplerin sadece resmi protokol geçişlerinde değil, yoğun saatlerde de trafiği düzenlemeye destek vermesini talep ediyor.

Araç sayısı trafik çilesini artırıyor

Aydın’da 653 bin 801 aracın trafikte olduğu kaydedilirken, özellikle okulların açılmasıyla başlayan yoğunluk, Salı Pazarı günlerinde daha da artıyor.

Sabah saatlerinde işine ve okuluna yetişmeye çalışan sürücüler, özellikle Batı Gazi, Doğu Gazi, Vali Konağı, Adnan Menderes Bulvarı, Zafer Meydanı ve Denizli-İzmir Bulvarı üzerinde büyük yoğunlukla karşılaşıyor.

Trafik düzenlemesi yetersiz kalıyor

Trafik ekipleri zaman zaman ana arterlerde güvenli akışı sağlamak için müdahale etse de yoğunluk nedeniyle bu çabalar yeterli olmuyor. Düzensiz parklar ve kurallara uyulmaması, trafikte aksamalara yol açıyor. Vatandaşlar, ekiplerin yalnızca protokol geçişlerinde değil, günün yoğun saatlerinde de trafik akışının güvenli ve hızlı şekilde yönetilmesine katkı sağlamasını bekliyor.