Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı TCSG-21 ve KB-105 botları, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen iki can salındaki toplam 38 düzensiz göçmeni – aralarında bir çocuğun da bulunduğu – kurtardı.

Göçmenlerin işlemleri sürüyor

Kıyıya çıkarılan göçmenlerin gerekli sağlık kontrolleri ve işlemleri başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, düzensiz göçle mücadele ve denizde can güvenliğinin sağlanması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı.