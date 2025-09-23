Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı TCSG-21 ve KB-105 botları, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen iki can salındaki toplam 38 düzensiz göçmeni – aralarında bir çocuğun da bulunduğu – kurtardı.

Aydın’da 38 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Göçmenlerin işlemleri sürüyor

Kıyıya çıkarılan göçmenlerin gerekli sağlık kontrolleri ve işlemleri başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, düzensiz göçle mücadele ve denizde can güvenliğinin sağlanması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı.

