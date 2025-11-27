Aydın’ın Efeler ilçesinde sahte yağ üretimi ve taşımacılığına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, bir kargo şirketine ait araçta bin 604 litre tağşiş yağ ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik faaliyetlerini önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyonu düzenledi.

Kargo aracına yüklenen sıvılar şüphe çekti

Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan kargo firmasının aracına başka bir araçtan çok sayıda pet şişe taşındığını belirleyen ekipler, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak inceleme yaptı.

Pet şişelerdeki sıvının test edilmesi sonucunda, yağların tağşiş olduğu belirlendi.

382 adet pet şişede toplam 1.604 litre

Aramada, 4.2 litrelik pet şişelere doldurulmuş 382 adet yağ bulundu.

Toplamda 1.604 litre tağşiş yağın sevk edilmek üzere araca yerleştirildiği tespit edildi.

Soruşturma başlatıldı, para cezası kesildi

Olayla ilgili S.S. adlı şahıs hakkında 5996 sayılı Gıda Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ayrıca 42 bin TL idari para cezası uyguladı.

Gıda güvenliği denetimleri devam edecek

Emniyet ve tarım ekipleri, sahte gıda ticaretinin önlenmesine yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.