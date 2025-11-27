Aydın'ın Efeler ilçesinde, arkadaşı Timur İpçi'yi (43) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan F.Ü. (47), davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti karşısına çıktı. Ünal, savunmasında olayın bir kaza sonucu yaşandığını öne sürerken, tanık olarak dinlenen jandarma personelinin ifadeleri ise sanığın beyanlarıyla çelişen unsurlar içerdi.

Borç iddiasıyla başlayan olayda kan döküldü

Olay, 27 Nisan günü saat 15.00 sularında Efeler'e bağlı Armutlu Mahallesi'nde meydana gelmişti. Bir kahvehanede çalışan Timur İpçi ile çiftçilik yapan arkadaşı Fatih Ünal arasında, iddialara göre borç meselesi nedeniyle hararetli bir tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ü'nün pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu İpçi göğsünden vuruldu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde evli ve 2 çocuk babası İpçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İpçi'nin cansız bedeni otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken, gözaltına alınan F.Ü, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"Motosiklette dengemi kaybettim"

Tutuklu sanık F.Ü. hakkında, Aydın 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk duruşmada sanık ve avukatların yanı sıra maktul tarafı da hazır bulundu. Savunmasını yapan F.Ü. olay günü arkadaşı Timur İpçi ile farklı bir sebeple, tüfek temizlemek ve tüfeklerin uç kısımlarına güçlendirici takmak için bir araya geldiklerini iddia etti.

Öldürme eylemine ilişkin ise şunları söyledi:

"Motosiklete binerken ayağım fayansa takıldı. Dengemi kaybedip, düşünce tüfek ateş aldı ve göğsünden vuruldu."

Tanık Jandarma Personeli: "Beni aradığında sarhoştu, 'vurdum' dedi"

Duruşmada, olayın ardından F.Ü'nün telefonla aradığı jandarma personeli tanık sıfatıyla dinlendi. Tanık jandarma personelinin ifadesi, sanığın kazara vurulma iddialarıyla çelişir nitelikteydi.

Tanık personel ifadesinde, "F'den zaman zaman bilgi alıyorduk. Olay günü beni aradığında sarhoştu. 'Timur'u vurdum, gel. Ambulansı da aradım' dedi. Ekip arkadaşlarımla olay yerine gittiğimizde Timur ölmüştü, ambulans da gelmişti" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, ilk duruşma sonunda sanık F.Ü.'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi.