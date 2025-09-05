Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, incir hasadı yapan üreticilerle bir araya geldi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede kullanılan Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kullanım ve başvuru yöntemleri açıklandı

Etkinlik kapsamında KADES uygulamasının indirilme ve kullanım yöntemleri üreticilere aktarıldı. Ayrıca kadına yönelik şiddet olaylarında başvuru süreçleri ve izlenmesi gereken yollar ile 6284 Sayılı Kanun hakkında da bilgi verildi.

Broşürler dağıtıldı

Farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara broşür dağıtıldı ve birebir sorular yanıtlandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlerimiz devam etmektedir” denildi.