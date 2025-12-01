Aydın’ın İncirliova ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 yaşındaki Eda Gürelli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu saat 21.00 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı.

Gürelli’nin uzun süredir farklı illerde çeşitli dolandırıcılık yöntemleriyle arandığı öğrenildi.

20 ayrı suç kaydı ortaya çıktı

Emniyet sorgusunda Gürelli’nin Antalya, Tekirdağ, Yalova, Sivas, Gaziantep ve Elazığ başta olmak üzere çok sayıda ilde dolandırıcılık suçlarından toplam 20 ayrı kaydı bulunduğu tespit edildi.

Hakkında verilen 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı belirtildi.

“Hamileyim” diyerek tutuklamayı ertelemeye çalıştı

Adliyeye sevk edilen Eda Gürelli, tutuklanmamak için hakime hamile olduğunu söyleyerek işlemlerin ertelenmesini talep etti.

Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından hamilelik testi yapıldı.

Hamilelik testi negatif çıktı

Gerçekleştirilen testin negatif sonuçlanmasıyla birlikte Gürelli’nin iddiasının doğru olmadığı anlaşıldı.

İşlemleri tamamlanan kadın, cezaevine gönderildi.

Soruşturma sürüyor

Emniyet yetkilileri, Gürelli’nin bağlantılı olabileceği diğer kişiler ve dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili araştırmanın devam ettiğini bildirdi.