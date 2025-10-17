Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen ve bir kişinin tabanca ile yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavga olayı, bölge sakinlerini endişelendirdi. Güvenlik birimleri, hızla harekete geçerek olayın faillerini tespit etme çalışmalarını başlattı. Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı deneyimli ekipler, M.A. isimli şahsın silahla yaralanmasıyla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma yürüttü. Yapılan titiz çalışmalar neticesinde, olaya karıştıkları belirlenen Y.S.C. ve U.K. isimli iki şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Bu hızlı müdahale, emniyet güçlerinin bölgedeki asayişi sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha gösterdi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Adli süreç ve şüphelilerin akıbeti

Emniyet birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgularının ardından sulh ceza hâkimliği önüne çıkarıldı. Hâkimlik, dosyadaki mevcut deliller, şüphelilerin ifadeleri ve olayın niteliği doğrultusunda bir değerlendirme yaptı. Yargılama neticesinde, şüphelilerden Y.S.C. hakkında 'kasten yaralama' veya ilgili diğer suçlamalardan dolayı kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimali gibi nedenler göz önünde bulundurularak tutuklama kararı verildi. Y.S.C., tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Adli kontrol şartıyla serbest kalan diğer şüpheli

Öte yandan, olayda parmağı olduğu iddia edilen diğer şüpheli U.K. ise farklı bir kararla karşılaştı. Hâkimlik, U.K.'nin dosyadaki rolü, delil durumu ve sosyal durumu gibi etkenleri değerlendirerek, hakkında adli kontrol şartı uygulamasına karar verdi. U.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu şartlar genellikle yurt dışına çıkış yasağı, belirli aralıklarla karakola imza verme veya ikametgâhı terk etmeme gibi yükümlülükleri içeriyor. Bu kararla birlikte, U.K.'nin yargı süreci serbest kalarak devam edecek olsa da, adli kontrol tedbirleriyle denetim altında tutulması sağlanmış oldu.