Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde hakkında 3 ayrı suçtan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Sultanhisar polisi aranan şahısların izinde

Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde yapılan kimlik kontrolleri ve saha araştırmaları sonucunda, uzun süredir firari olan bir hükümlünün izine ulaşıldı.

Birden fazla suçtan aranıyordu

Yapılan incelemelerde, şüpheli L.O. isimli şahsın “fuhuşa teşvik veya yaptırmak, fuhuşa aracılık etmek ve yer temin etmek” ile “kadına karşı kasten yaralama” suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Operasyonla kıskıvrak yakalandı

Polis ekipleri, L.O.’nun ilçede saklandığı adresi belirledikten sonra operasyon için harekete geçti. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda şahıs, herhangi bir direniş göstermeden kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Adli makamlarca işlemleri tamamlanan L.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, ilçede aranan şahıslara yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.