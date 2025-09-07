Sahil Güvenlik Komutanlığı’na gelen bir ihbar üzerine Didim açıklarına yönlendirilen TCSG-909 ve KB-4 Sahil Güvenlik botları, hareket halindeki bir lastik botu durdurdu. Botta yapılan incelemede, aralarında 14 çocuğun da bulunduğu toplam 28 düzensiz göçmenin bulunduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında, bu yasa dışı geçişi organize ettiği düşünülen bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Şüpheli Jandarmaya Teslim Edildi

Yakalanan düzensiz göçmenler, kimlik ve pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi. Göçmen kaçakçılığı şüphelisi ise hakkında adli işlem yapılması için jandarma ekiplerine teslim edildi.