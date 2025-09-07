Aydın’ın Bozdoğan ilçesi ile Nazilli arasında bulunan karayolunda feci bir motosiklet kazası yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 47 yaşındaki Serkan Orhan’ın kullandığı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralanan Orhan’a ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra ambulansla Bozdoğan İlçe Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen 47 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Orhan’ın vefatı, yakınlarını ve çevredeki vatandaşları yasa boğdu.

Kazanın nedeni araştırılıyor

Motosikletin neden kaza yaptığına dair inceleme başlatıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, kazanın kesin sebebinin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.