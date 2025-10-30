Aydın’ın Efeler ilçesinde tutuklanan bir şahsın yakınları arasında çıkan tartışmaya müdahale eden polis memuru elinden yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan iki kişi, “polise mukavemet” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis merkezinin önünde gergin anlar

Olay, Efeler ilçesi Ramazanpaşa Mahallesi’nde bulunan Efeler Polis Merkezi önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, “kasten yaralama” ve “tehdit” suçlarından hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halil Kavran, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Kavran tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakınları arasında tartışma çıktı

Halil Kavran’ın tutuklandığını öğrenen yakınları, polis merkezinin önünde toplandı. Bu sırada yakınları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Olay büyüyünce devreye polis ekipleri girdi. Tartışmayı yatıştırmak isteyen polislerle H.K. ve H.K. isimli iki kişi arasında arbede yaşandı.

Polis memurunun eli kırıldı

Yaşanan arbede sırasında bir polis memuru elinden yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan polis memurunun elinde kırık tespit edildi.

Tedavisinin ardından taburcu edilen polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İki kişi tutuklandı

Olayın ardından gözaltına alınan H.K. ve H.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.