Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 68 yaşındaki sürücü Mehmet Sayın yaşamını yitirdi. Kazada traktör şarampole devrilirken, talihsiz sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Direksiyon hâkimiyetini kaybetti

Kaza, Bozdoğan ilçesi Çamlıdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Sayın idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı gören çevredekiler durumu hemen jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Traktörün altında kaldı

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan sürücü Mehmet Sayın’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de sürücünün bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma yürüttü.

Cenaze hastane morguna kaldırıldı

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından, Sayın’ın cenazesi Bozdoğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.