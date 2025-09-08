Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü, binlerce vatandaşın katıldığı coşkulu bir Fener Alayı yürüyüşüyle kutlandı. Şehrin sokaklarını aydınlatan fenerler ve meşaleler, milli mücadele ruhunu yeniden canlandırırken, vatandaşlar bu anlamlı gecede büyük bir birlik ve beraberlik örneği sergiledi.

Binlerce kişi Aydın'ın tarihini yeniden yazdı

Kurtuluş coşkusunu yaşamak isteyen Aydınlılar, İstasyon Meydanı'nda toplanarak Fener Alayı yürüyüşüne katıldı. Ellerdeki Türk bayrakları ve yanan meşalelerle dev bir kortej oluşturan katılımcılar, Adnan Menderes Bulvarı'ndan başlayarak Kıbrıs Caddesi, Kozdibi Meydanı ve Kütüphane Caddesi'nden geçerek tekrar başlangıç noktasına döndü. Yürüyüş boyunca atılan coşkulu sloganlar ve söylenen marşlar, atmosferi daha da şenlendirdi. Kalabalık, ilerledikçe büyüdü ve yürüyüş güzergahı boyunca uzanan apartmanların balkonlarından kendilerine destek veren vatandaşların da katılımıyla adeta bir insan seline dönüştü. Balkonlardan sallanan bayraklar ve alkışlar, bu anlamlı geceye katılan herkesin kalbini ısıttı.

Aydın gecesi fenerlerle gündüze döndü

Fener Alayı, Aydın'ın gecesini adeta gündüze çevirdi. Binlerce fener ve meşalenin yaydığı ışık, şehrin ana caddelerini aydınlatarak görsel bir şölen sundu. Katılımcıların yüzlerindeki gurur ve coşku, bu tarihi günün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Genç yaşlı, her kesimden insanın omuz omuza yürüdüğü bu etkinlik, milli birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri oldu. Kutlamalar, Aydın'ın tarihine ve bağımsızlık mücadelesine olan bağlılığını bir kez daha gösterirken, gelecek nesillere de ilham kaynağı oldu. Bu anlamlı yürüyüş, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda Aydın'ın direniş ruhunun ve bağımsızlık sevdasının da bir simgesiydi. Kentin dört bir yanından gelen vatandaşlar, bu coşkulu kutlamayla hem geçmişe saygı duruşunda bulundu hem de geleceğe umutla bakma mesajı verdi.