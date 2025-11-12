Söke’de lösemiyi atlatan 7 yaşındaki Masal Özdirekcan için düzenlenen etkinlikte turuncu balonlar gökyüzüne bırakıldı. Aydın’ın Söke ilçesinde lösemi tedavisini tamamlayarak sağlığına kavuşan 7 yaşındaki Masal Özdirekcan için kutlama etkinliği yapıldı. Masal, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde uygulanan tedaviyle hastalığı atlattı.

Söke’de umut ve dayanışma buluşması

Germencik Yörükler Derneği Kadın Kolları Söke Şube Başkanı Zeynep Sungurhan tarafından Söke Belediye Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte pasta kesildi, turuncu balonlar gökyüzüne bırakıldı.

“Lösemi bitti”

Etkinlikte konuşan Zeynep Sungurhan, lösemiyle mücadele eden çocuklara destek çalışmaları yürüttüklerini belirterek şunları söyledi: “Masal iki yıl önce lösemi tanısı aldı. Hiç yılmadı, gücünü kaybetmedi. Bugün Masal’ın iyileşmesini kutluyoruz. ‘Lösemi bitti’ diyoruz. Bu özel günü paylaşmak için buradayız.”