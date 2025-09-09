TÜİK'in 2024 yılı Kültürel Miras İstatistikleri, Aydın'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 6 müze ve 9 ören yerini toplam 446 bin 463 kişinin ziyaret ettiğini ortaya koydu. Bu rakam, 2023 yılındaki 382 bin 613 ziyaretçi sayısına kıyasla yüzde 16'lık önemli bir artışa işaret ediyor. Ziyaretçilerin 357 bin 855'i ücretli giriş yaparken, 88 bin 608 kişi ise ücretsiz giriş hakkını kullandı. Ayrıca, bir yıl içinde 65 bin 835 adet Müze Kart satışı gerçekleştirildi. Aydın'daki 5 bakanlığa bağlı müzede toplam 115 bin 609 eser sergileniyor.

Özel Müzelerde Ziyaretçi Sayısı Yükselişte

Aydın'daki 8 özel müze de ziyaretçi sayısında ciddi bir artış yaşadı. 2023 yılında 16 bin 58 kişinin ziyaret ettiği özel müzeler, 2024'te toplam 42 bin 775 kişiyi ağırladı. Bu rakam, özel müzelere olan ilginin bir önceki yıla göre yaklaşık %166 oranında arttığını gösteriyor. Özel müzelerde toplam 2 bin 396 eser sergileniyor. Şehirde ayrıca 1890 taşınmaz kültür varlığı ve 500 adet sit alanı bulunuyor.