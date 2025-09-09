Köylüler, incir hasadında işlerini kolaylaştıran yeni yollar sayesinde çağ atladıklarını söyledi.

"Sayenizde Çağı Yakaladık"

Geçimini incir ve zeytin üretiminden sağlayan köyde daha önce halkın, arazilerine ulaşım için yük hayvanlarını kullanmak zorunda kaldığını belirten Köy Muhtarı Ali İhsan Bayram, yapılan yollar sayesinde artık motorlu araçlarla gidip gelebildiklerini söyledi. Bayram, "Sayenizde çağı yakaladık. Yollar yapıldıktan sonra işlerimiz çok kolaylaştı. Hem ulaşımda hem de ürünlerin bahçeden depolara taşınmasında çok rahat ettik. Köyümüze sağladığınız kolaylıklardan dolayı sizlere müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

Kadınların İşleri Kolaylaştı

Ziyarette, özellikle bağ ve bahçe işlerinin kolaylaşmasından dolayı büyük memnuniyet duyan köylü kadınlar da Başkan Çerçioğlu’na teşekkürlerini iletti. Kadınlar, ulaşım sıkıntısı nedeniyle gün boyu süren işlerin artık 3-4 saat gibi kısa bir sürede tamamlandığını belirterek duydukları sevinci dile getirdi. Vatandaşın işlerini kolaylaştırıp yaşam kalitesini artırmanın vazifeleri olduğunu belirten Başkan Çerçioğlu ise nazik ziyaretlerinden dolayı köylülere teşekkür etti.