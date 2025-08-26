Aydın’ın Köşk ilçesinde Başçayır Mahallesi girişindeki mezarlık karşısındaki zirai alanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu tepe, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı.

Havadan ve karadan müdahale

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına karadan müdahale ederken, hava araçları da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için yoğun çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Vatandaşlardan uyarı

Bölgede yaşayan vatandaşlar, alevlere yakın alanlardan uzak durmaları konusunda uyarılırken, ekipler de yangının çevredeki yerleşim alanlarına ulaşmaması için tedbirlerini artırdı.