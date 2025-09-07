Kutlamalar, sabah saatlerinde Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı ve gün boyunca devam etti.

Törenler Atatürk Meydanı'nda Devam Etti

Valilik önündeki törenlerin ardından program, Atatürk Kent Meydanı'nda devam etti. Saat 10.00'da yapılan 3 pare top atışıyla başlayan törenlerde, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Törenlerde konuşma yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin, günün anlam ve önemine değindi. Mersin, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' sözleri bizlere bugün de ışık olmaktadır" dedi.

Tarihi kahramanlara vurgu yapan Mersin, başta Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe ve Çete Emir Ayşe olmak üzere, bu topraklar için canını feda eden efe, kadın, genç ve yaşlıları saygıyla andı. Konuşmasında birlik, beraberlik ve özgürlükten asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Mersin, Cumhuriyetin sonsuza dek yaşatılacağını ifade etti.

Halk Oyunları Gösterisi Büyük Beğeni Topladı

Konuşmaların ardından törende bayrak çeken efelere hediyeler takdim edildi. Aydın protokolü, kurtuluş günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödüllerini verdi. Halk oyunları ekiplerinin sergilediği gösteriler ise izleyenlerden büyük beğeni topladı. Kutlama programı, Yedi Eylül Şehitler Abidesi ve Çanakkale Şehitleri Anıtı'na yapılan şükran ziyaretiyle sona erdi.