Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hız sınırlarını zorlayan bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında üç kişi yaralandı. Süleyman Demirel Bulvarı'nda akşam saatlerinde meydana gelen kaza, büyük paniğe yol açtı.

Aşırı hız feci sonuç getirdi

Olay, saat 21.30 sıralarında Kuşadası Süleyman Demirel Bulvarı'nda yaşandı. İddialara göre, 09 HU 315 plakalı otomobilin sürücüsü R.T., aşırı hız nedeniyle aracının kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil, ilk olarak yanında ilerleyen bir kamyonete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle refüjü aşan ve karşı şeride geçen otomobil, bu defa 06 FC 4464 plakalı başka bir kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Bu ikinci çarpışma, kazanın şiddetini daha da artırdı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü R.T. ile kamyonette bulunan Y.İ. ve U.T.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlarda büyük maddi hasar meydana gelirken, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve kaza yeri incelemeleriyle olayın kesin nedeni belirlenmeye çalışılıyor. Trafik ekipleri, olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak, araçları çekici yardımıyla yoldan kaldırdıktan sonra trafiği kontrollü bir şekilde yeniden açtı. Bu tür kazaların önüne geçmek için sürücülerin trafik kurallarına ve hız limitlerine uyması gerektiği bir kez daha vurgulandı.