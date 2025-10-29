Son Mühür- Ege Denizi, Didim açıklarında bugün yerel saatle 09:38'de meydana gelen depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre depremin büyüklüğü 3.9 (Mw) olarak kaydedilirken, merkez üssünün Aydın'ın Didim ilçesine yaklaşık 23.88 kilometre mesafede olduğu belirtildi. Depremin derinliği ise 7.04 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin teknik detayları ve bölgedeki etkisi

AFAD verilerine göre sarsıntı, tam olarak 37.24917 Kuzey Enlemi ve 27.02667 Doğu Boylamı koordinatlarında gerçekleşti. Sabah saatlerinde yaşanan bu orta şiddetli sarsıntı, Aydın'ın Didim ve çevresindeki sahil yerleşimlerinde ve Muğla'nın bazı bölgelerinde hissedildi. Depremin sığ sayılabilecek bir derinlikte (7.04 km) olması nedeniyle, merkez üssüne yakın yerleşimlerde kısa süreli paniğe yol açtı.

Şu ana kadar yetkililere ulaşan herhangi bir can kaybı ya da önemli bir mal hasarı ihbarı bulunmamaktadır. Bölgedeki AFAD ve ilgili yerel yönetim ekipleri, tedbir amaçlı saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir.

Bölge, Balıkesir sarsıntısının izlerini taşıyor

Bu son sarsıntı, bölgenin deprem riskini yeniden gündeme getirdi. Özellikle sadece iki gün önce, 27 Ekim akşamı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki şiddetli depremin etkileri Aydın'da da yoğun bir şekilde hissedilmişti. O büyük sarsıntı sırasında Aydın'daki vatandaşlar panikle sokaklara çıkmış ve uzun süre evlerine girmekte tereddüt yaşamışlardı.

Ege Denizi'nde yaşanan bu 3.9 büyüklüğündeki deprem, söz konusu büyük depremin üzerinden çok kısa bir süre geçmişken gerçekleşmesi sebebiyle bölge halkının deprem bilinci ve hassasiyetinin ne denli yüksek olduğunu gösterdi. Yetkililer, vatandaşları herhangi bir panik yaratmayacak şekilde, resmi kanallardan yapılan açıklamaları takip etmeye ve hasarlı yapılardan kesinlikle uzak durmaya davet etti.