Aydın’ın Efeler ilçesinde 31 yaşındaki bir şahıs, çalıştığı iş yerinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın intihar olma ihtimali üzerinde duruyor.

Olay akaryakıt istasyonundaki iş yerinde meydana geldi

Edinilen bilgiye göre olay, Efeler ilçesi Yedi Eylül Mahallesi Muğla Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan iş yerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İş yerinden silah sesi duyan çalışanlar, içeri girdiklerinde A.İ. (31) isimli şahsı başından vurulmuş halde, kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekipleri olay yerine koştu

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine kısa sürede bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Olayı duyarak iş yerine gelen A.İ.’nin yakınları, büyük şok yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan aile bireyleri, sağlık ekiplerinin müdahalesini endişeli gözlerle izledi.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan A.İ.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Polis intihar ihtimali üzerinde duruyor

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. İlk incelemelerde, A.İ.’nin silahla kendi yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor. Olayın kesin nedeni, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucunda netlik kazanacak.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Polis, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini ve tanık ifadelerini incelemeye aldı.