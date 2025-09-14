Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı Neşetiye Mahallesi'nde, gece yarısı meydana gelen üzücü bir olayda, bir baba ve kızı silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Hüseyin T. isimli şüpheli, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından B.İ. (45) ve 14 yaşındaki kızı G.İ.’ye tabancayla ateş açtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olayın gelişimi

Neşetiye Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin T. ile B.İ. arasında, gece saat 00.00 civarında bilinmeyen bir konuda tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Hüseyin T., yanında bulunan tabancayı çıkararak B.İ. ve olay sırasında yanında bulunan kızı G.İ.'ye doğru ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri büyük bir panik yaşarken, hemen ardından durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, yaralı baba ve kıza ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, durumlarının ciddiyeti üzerine ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Güvenlik güçleri harekete geçti

Olayın ardından çevredeki vatandaşların verdiği bilgiler doğrultusunda, Hüseyin T.’nin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hızla kaçtığı belirlendi. Jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Bölgede ve şüphelinin kaçmış olabileceği güzergahlarda güvenlik önlemleri artırıldı. Hüseyin T.'nin yakalanması için çalışmalar titizlikle yürütülürken, olayın nedenine ilişkin detaylı bir soruşturma da devam ediyor. Bölge sakinleri, yaşanan bu üzücü olay karşısında büyük bir şaşkınlık ve endişe duyduklarını ifade etti.

Ekiplerin, şüphelinin kısa sürede yakalanması için tüm imkanları seferber ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.