2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Türkiye, Yunanistan’ı 94-68’lik skorla mağlup ederek finale yükseldi. Bu tarihi galibiyetin ardından gözler, Almanya ile oynanacak final maçına çevrildi.

Final maçı 14 Eylül’de

Türkiye - Almanya EuroBasket 2025 finali, 14 Eylül Pazar günü saat 21.00’de oynanacak. Basketbolseverler, bu dev mücadeleyi Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk Kent Meydanı’na kuracağı dev ekrandan izleme fırsatı bulacak. Ayrıca Yenipazar Belediyesi önünde de dev ekran kurularak basketbol coşkusu ilçeye taşınacak.

Çerçioğlu’ndan tüm Aydınlılara davet

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türkiye-Almanya finalinin heyecanını birlikte yaşamak için tüm Aydınlıları dev ekranların bulunduğu meydanlara davet etti. Çerçioğlu, milli takıma destek için meydanların dolup taşmasını beklediklerini belirtti.