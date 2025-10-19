Türkiye’de en fazla çilek üretiminin yapıldığı illerin başında gelen Aydın’da çiftçiler, kış çileği üretimi için tarlaya inerken Efeler ilçesinde kış çileği fidelerinin toprakla buluşması için tarlalarda hazırlıklar sürüyor.

Dikilen çileklerin Mart ayında meyve vermesi bekleniyor

Örtü altı sebze ve meyve üretiminin yaygınlaşması ile birlikte Aydın’da kış çileği üretimi de yaygınlaştı. Aydın’ın Sultanhisar ve Köşk ilçeleri başta olmak üzere Koçarlı, Efeler ve Yenipazar ilçelerinde de kış çileği için hazırlıklar başladı.

Kasım ayında dikilen çileklerin Mart ayında meyve vermesi bekleniyor. Yılda 65-70 bin ton çilek üretimi yapılırken, Efeler ilçesinde de fidelerin toprakla buluşması için tarlalar çilek dikimine hazır hale getiriliyor.

Üreticiler çilek fidelerini toprakla buluşturmaya hazırlanıyor

Aydın’da her geçen gün artan çilek üretiminde üreticiler 2026 yılı için hazırlıklara şimdiden başladı. Yaklaşık bir aydır fide hazırlamak için mesai harcayan üreticiler, adeta zamanla yarışarak çilek fidelerini toprakla buluşturmaya hazırlanıyor.