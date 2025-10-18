Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Aydın’da düzenlenen Karate İl Şampiyonası’nda 250 sporcu tatamiye çıktı. Germencik Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalarda minik, yıldız ve genç karateciler Cumhuriyet heyecanını sporla birleştirdi.

Ailelerden ve sporseverlerden yoğun ilgi

Tribünleri dolduran aileler ve vatandaşlar, genç sporcuların mücadelelerine büyük ilgi gösterdi. Centilmenliğin ön planda olduğu turnuvada, sporcuların performansları sık sık alkış aldı.

“Cumhuriyet Bayramı coşkusu sporda da yaşanıyor”

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şampiyonaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Karate İl Şampiyonası Germencik Spor Salonu’nda devam ediyor. 250 sporcunun katılımıyla heyecan dolu müsabakalar yaşanıyor” ifadelerini kullandı.