Son Mühür / Almanya merkezli ısı ve enerji sistemleri üreticisi Viessmann, Türkiye’deki üretim faaliyetlerine son verme kararı aldı. Şirketin 2013 yılında Manisa’da kurduğu yoğuşmalı kombi üretim tesisinin bu yıl içinde kapanacağı ifade edilirken; küresel olarak kombi taleplerindeki düşüş gerekçe gösterildi. Üretimin durdurulmasının ardından duvara monte edilen doğalgazlı cihazların üretiminin Almanya’nın Allendorf/Eder kentindeki genel merkezde sürdürüleceği belirtildi.

“Yeniden yapılanma zorunlu oldu”

Alman basınına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Viessmann yetkilileri, 2024 yılında gerçekleşen şirket devralma sürecinde belirlenen uzun vadeli istihdam ve lokasyon güvencelerine ilişkin sorulara yanıt verdi. Açıklamada, söz konusu garantilerin o dönemki piyasa koşullarına göre şekillendiği belirtilerek, doğalgazlı kazan pazarındaki beklenenden hızlı daralmanın stratejik bir yeniden yapılanmayı zorunlu kıldığı ifade edildi. Bu adımın şirketin uzun vadeli rekabet gücünü korumaya yönelik istisnai ancak gerekli bir karar olduğu vurgulandı.

150 çalışan da etkilenecek…

Kapanma sürecinden Manisa’daki yaklaşık 150 çalışan doğrudan etkileneceği de gündeme gelirken şirket yetkilileri, sürecin Türk mevzuatına uygun şekilde yürütüleceğini, çalışanlara kıdem tazminatlarının tam olarak ödeneceğini ve operasyonel imkanlar doğrultusunda farklı lokasyonlara geçiş seçeneklerinin değerlendirileceğini açıkladı. Türkiye’de üretim faaliyetleri sona erse de İstanbul’daki pazarlama ve satış genel merkezi ile bölgesel temsilcilikler faaliyetlerini sürdürecek.