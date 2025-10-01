Aydın genelinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri 4 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

İlçelere yönelik eş zamanlı operasyon

KOM ekipleri, Efeler, Germencik, Söke ve Didim ilçelerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan şahıslar saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.

Suçlamalar ortaya çıktı

Yakalanan şüphelilerden:

T.K., Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçundan,

H.M., 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan,

S.K. ve A.K. ise resmi belgede sahtecilik suçundan aranıyordu.

Emniyette işlemler tamamlandı

Operasyon sonucu gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Aydın’da suçla mücadele devam ediyor

Emniyet birimlerinin açıklamasına göre, Aydın’da kaçakçılık, organize suçlar ve sahtecilik başta olmak üzere kamu düzenini bozan tüm suçlara karşı mücadelenin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.