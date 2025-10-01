Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası darp olayının zanlılarının adliyeye sevk edilmesi, adliye önünde geniş çaplı bir gerginliğe yol açtı. Zanlıların yakınlarından oluşan kalabalık bir grup, mahkeme heyeti, Cumhuriyet Savcısı ve hatta emniyet güçleri başta olmak üzere çevredeki kimseye tehdit ve hakaretler yağdırdı. Yaşanan arbede sonrası takviye ekiplerin müdahalesiyle gruptan 3 kişi gözaltına alınarak durum kontrol altına alındı.

Basın mensuplarına yönelik engelleme ve tehditler

Darp olayının şüphelileri, öğle saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Bu sırada adliye önünde toplanan çok sayıda zanlı yakını, ilk olarak görevlerini icra eden basın mensuplarını hedef aldı. Kalabalık, olayla ilgili herhangi bir görüntü veya fotoğraf çekilmesini istemediklerini yüksek sesle ifade ederek, aksine davrananları kendi yöntemleriyle cezalandıracakları yönünde açık tehditlerde bulundu.

Mahkeme heyetine yönelik hakaret ve şok edici ifadeler

Giderek kontrolsüz hale gelen kalabalık, adliyenin girişinde bağırıp çağırmaya başlayınca bölgeye ek emniyet güçleri sevk edildi. Polislerin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan ve tehditkâr davranışlarını sürdüren grup, hedefine bu kez dava ile ilgili kararı verecek olan mahkeme heyetini ve Cumhuriyet Savcısını koydu. Ağza alınmayacak küfürler ve sinkaflı ifadeler kullanan bazı kişiler, doğrudan mahkeme heyetini kastederek tehditler savurdu.

Tehdit, hakaret ve küfürlerin artması, güvenlik güçlerinin müdahalesini kaçınılmaz hale getirdi. Takviye kuvvetlerin de desteğiyle polis ekipleri, meydandaki gerilimi tırmandıran ve suç teşkil eden davranışlarda bulunan 3 kişiyi derhal gözaltına aldı. Kalabalığın dağıtılmasının ve meydanın sakinleştirilmesinin ardından, mahkemece tutuklama kararı çıkan zanlılar, cezaevine teslim edilmek üzere yoğun güvenlik eşliğinde adliyeden çıkartıldı.