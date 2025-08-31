Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayan ve önemli ihraç ürünlerinden olan incirde sezon hareketliliği sürüyor. Ülke pazarının yüzde 80'ini karşılayan Aydın'da da üreticileri hasat telaşı sararken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte incir bahçelerine inen üreticiler, bir yandan incirlerini topluyor bir yandan da incir seçimlerini gerçekleştiriyor.

Bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle özellikle sulanmayan yerlerde incirler zarar görürken, Germencik ilçesine bağlı Mursallı Mahallesi'nde incir üreticiliği yapan Tansel Önder, "Sezon, sulanan arazilerde incir üretimi olarak iyi fakat sulanmayan yerlerde çok belirgin bir düşüş var. Ağaçlar kuruyor, kuraklık çok etkili oldu. Mutlak suretle sulama yapılması gerekiyor." diye konuştu.

"Herkes aynı gemide"

İncir piyasasına müdahale edilmeye çalışıldığını ve geçen yılki fiyatlardan alım yapılmaya çalışıldığını söyleyen Önder, bu durumun üreticiyi zora soktuğunu ve üreticisi, işçisi, ihracatçısıyla herkesin aynı gemide olduğunu vurguladı.

İncir fiyatlarının en az geçen yılki fiyatın yüzde 50 üzerinde olması gerektiğini belirten Önder, "Burada piyasaya müdahale edildiğini düşünüyoruz değil, biliyoruz. Piyasaya şöyle müdahale ediliyor. Şu tarihte ortaya çıkacağız diyorlar. Geçen senenin fiyatından almaya çalışıyorlar inciri. Zaten onların sundukları fiyat gerçekleşirse, üretici bu ürünü üretemez. Maliyetlerimizde yüzde 100 artışlar var.

Ürettiğimiz ürünün miktarı da azalmış durumda. Bu şartlarda bu işin yapılmasının da bir anlamı olmaz. Çok maliyetli bir iş. Hepimiz aynı geminin içerisindeyiz. Herkesin makul seviyede bu işten para kazanması lazım. Bu döngünün devam edebilmesi için ama siz üreticinin sırtına basıp, normalde olması gereken inciri, o fiyatların çok aşağısında alırsanız bu insanlar bu parayı kazanamaz. Şu an konuşulan rakamlar çok makul ama geçen seneki rakamların en az yüzde 50 üzerinde olması lazım.

Yine devletimize teşekkür etmek istiyorum. Yüzde sıfır maliyetli krediler veriyorlar bize. Ayrıca hibe destekleri var. Bu konuda devlet elinden geleni yapıyor. Bu konuda çiftçilerimize ulaşmamız lazım, üreticimizi bilinçlendirmemiz lazım. Yani bu konularda bilgilendirmek, karşılıklı istişare içerisinde olmak ve aynı gemide olduğumuzu unutmadan çiftçinin de çok fazla sırtına basmadan bu işin yapılması lazım." dedi.