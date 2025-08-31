Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Büyük Zafer’in 103. yıl dönümü, Aydın'da büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, binlerce kişinin katıldığı coşkulu bir konsere ev sahipliği yaptı.

Hakan Altun Şarkılarıyla Aydınlılara Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Zafer Bayramı kutlamaları için düzenlediği konserde Atatürk Kent Meydanı hınca hınç doldu. Sahneye çıkan ünlü sanatçı Hakan Altun, sevilen şarkılarını seslendirerek meydanı dolduran on binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Konsere katılan coşkulu kalabalık, ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarıyla hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. Konserin sonunda vatandaşlar, düzenlenen etkinlik için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkürlerini iletti.

Kutlamalar İncirliova'da Devam Edecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Zafer Bayramı etkinliklerinin coşkusu, hız kesmeden devam ediyor. Kutlamalar, 31 Ağustos Pazar günü saat 21.30’da İncirliova Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan Ümit Besen ve Pamela konserleriyle doruk noktasına ulaşacak.