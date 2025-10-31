Aydın'ın Koçarlı ilçesinde üç yıl önce yaşanan ve tüm ülkeyi sarsan cinayet davasında önemli bir gelişme yaşandı. 31 Ağustos 2022 tarihinde Satılar Mahallesi Demiroluk Yaylası mevkiinde, 33 yaşındaki Mustafa A. tarafından henüz iki aylık eşi 32 yaşındaki Necla A.'nın boğazı kesilerek vahşice öldürülmesi olayı, yargı sürecindeki tartışmalı bir kararın ardından yeni bir döneme girdi. Nişanlılık ve evlilik sürecinde psikolojik rahatsızlıklarının gizlendiği iddia edilen cani koca Mustafa A., geçtiğimiz günlerde mahkemenin 'akli dengesinin yerinde olmadığı' yönündeki raporu baz alarak verdiği tahliye kararıyla serbest bırakılmıştı.

İki aylık gelin kurban gitmişti

Necla A., 26 Haziran 2022'de dünya evine girdiği Mustafa A. tarafından, elindeki gelin kınası bile silinmeden, evliliğinin ikinci ayında hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu trajik olayın ardından tutuklanarak cezaevine konulan Mustafa A., yaklaşık üç yıl süren hapis hayatının sonunda düzenlenen 'cezai ehliyeti yoktur' raporuyla serbest kalmıştı. Bu karar, merhum Necla A.'nın ailesini derinden yaralamış ve adalete olan güvenlerini sarsmıştı. Acılı aile, mahkeme kararına derhal itiraz yoluna gitti. Ailenin hukuki mücadelesi sonuç verdi ve yapılan itiraz, üst mahkeme tarafından kabul gördü. İzmir İnfaz Hakimliği, yapılan değerlendirmelerin ardından Mustafa A. hakkındaki tartışmalı tahliye kararını resmen kaldırdı.

Tahliye kararı kaldırıldı

Tahliye kararının kaldırılmasıyla birlikte, yeniden tutuklama kararı çıkarılan Mustafa A.'nın yakalanması için emniyet birimleri derhal harekete geçti. Yapılan titiz çalışmalar neticesinde cani koca kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemenin ilk kararında da belirtildiği üzere, akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen Mustafa A.'nın cezaevine gönderilmesi yerine, yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda tedavi görmesine karar verildiği öğrenildi. Bu son gelişmeyle birlikte, şahısın bundan sonraki süreçte zorunlu olarak psikiyatrik tedavi göreceği yüksek güvenlikli bir hastaneye sevk işlemleri gerçekleştirildi. Bu durum, adaletin yerini bulması açısından kamuoyunda ve cinayet mağdurunun yakınları arasında bir nebze olsun rahatlama yarattı. Soruşturma, şahsın sağlık durumu ve infaz süreciyle ilgili hukuki boyutta devam edecek.