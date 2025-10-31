Aydın ilinin merkez ilçesi Efeler'de, kentin tarihi dokusunun önemli bir parçası olan Hasır Pazarı'nda yer alan Danişmentli İsmail Efe heykeli, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin neden olduğu bir tahribatla gündeme geldi. Milli Mücadele döneminin önemli simalarından, Milis Binbaşı unvanına sahip Danişmentli İsmail Efe'nin anıtına yapılan bu çirkin saldırıda, heykelin belirgin bir parçası olan kama (hançer), yerinden sökülerek çalındı. Aydın'ın bağımsızlık mücadelesinde gösterdiği kahramanlıklarla hafızalara kazınan bir figürün heykelinin bu şekilde vandalizme uğraması, hem yerel halkta hem de tarih bilincine sahip vatandaşlarda derin bir üzüntü ve tepki yarattı.

Danişmentli İsmail Efe'nin tarihi önemi

Danişmentli İsmail Efe, özellikle Yunan işgali sırasında Aydın ve çevresinde yürüttüğü direnişle tanınır. Kızanlarıyla birlikte verdiği destansı mücadele, tarihin altın sayfalarına geçmiştir. Yunan kuvvetlerine karşı sergilediği cesaret ve stratejik zekâ, onu bölge halkı için ölümsüz bir kahraman yapmıştır. Özellikle düşman toplarını ele geçirerek bizzat Yunanlıları kendi silahlarıyla vurması gibi kritik hamleler, Aydın'ın kurtuluşunda dönüm noktası oluşturmuştur. Böylesine büyük bir tarihi şahsiyetin anısını yaşatan heykelin, ne yazık ki bazı duyarsız kişiler tarafından hedef alınması, tarihi mirasın korunması konusundaki hassasiyeti bir kez daha gündeme getirdi.

Vatandaşlardan sert tepki: "Değerlerimizi korumalıyız"

Olayın ortaya çıkmasının ardından Hasır Pazarı esnafı ve bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, tarihi esere yapılan bu saygısızlığa sert tepki gösterdi. Bölge esnaflarından İsmail Çoban, büyük bir üzüntüyle, "Tarihi hasır pazarında bulunan köylümüz ve atamız İsmail Efe'nin heykeline zarar vermişler. Biz vatandaşlar olarak atalarımızın heykellerine daha çok sahip çıkmalıyız," ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. İzmir'den kente gezmeye gelen Cemile Özçelik ise gördüğü manzara karşısında duyduğu hayal kırıklığını şu sözlerle aktardı: "Çevremizde maalesef duyarsız insanlar mevcut. Tarihimize bile zarar vermekten çekinmiyorlar. Heykelin ön kısmındaki kamayı söküp götürmüşler. Heykelin bu hali gerçekten çok kötü görünüyor ve Aydın'a hiç yakışmamış. Tarihi değerlerimizi korumamız gerekiyor ama ne yazık ki koruyamadık. Bu durum gerçekten çok üzücü. Değerlerimize sahip çıkmak hepimizin görevi olmalı." Polis ekiplerinin, tarihi esere zarar veren ve kamayı çalan kişi veya kişilerin tespiti için bölgedeki güvenlik kameraları ve deliller üzerinde detaylı bir inceleme başlattığı öğrenildi.