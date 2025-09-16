Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun geçtiğimiz ay Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AK Parti) katılması, belediye meclisinde krizi beraberinde getirdi. 12 Eylül’deki oturumda taraflar arasında çıkan arbede nedeniyle toplantı ertelenmişti. Ancak bugün yapılması planlanan meclis oturumu da gerginlik nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Aydın Emniyet Müdürlüğü, toplantı öncesinde belediye binası çevresinde barikatlarla önlem aldı ve tüm girişleri kontrol altına aldı. Buna rağmen meclis salonu tıklım tıklım doldu. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirilen Eylül ayı oturumuna Başkan Özlem Çerçioğlu başkanlık etti.

Ek gündem talepleri krizi derinleştirdi

Toplantıda ilk gerginlik, CHP’li üyelerin sunduğu ek gündem maddelerinin Başkan Çerçioğlu tarafından reddedilmesiyle yaşandı. CHP grubu, komisyonlara sevk edilmesi önerilen maddelere ret oyu verince tartışmalar büyüdü.

Çerçioğlu’ndan CHP grubuna tepki

Çerçioğlu, CHP Grup Başkanvekili Ömer Günel ile yaşadığı tartışmada şu ifadeleri kullandı:

“Hepimiz Aydın’a hizmet için buradayız. Ret oylarınızla hizmeti engelliyorsunuz. Belediye meclisi çalışma yönetmeliği açıkça söylüyor; komisyona gitmesi gereken maddeleri reddediyorsunuz. Köy yolları ve Dörtyol Kavşağı için projeler komisyonda görüşülmek zorundadır.”

Oturuma ara verildi

Tartışmaların büyümesi üzerine Başkan Çerçioğlu oturuma 10 dakika ara verdi. Aradan sonra döndüğünde bazı CHP’li başkan ve üyelerin salonda olmadığını fark etti. Bu duruma tepki gösteren Başkan Vekili Polat Bora Mersin, “Kendileri hizmete karşılar, belki de gelmeyeceklerdir” dedi.

Sloganlar yükseldi, meclis ertelendi

Kısa süre sonra CHP’li meclis üyeleri salona geri dönse de tansiyon yeniden yükseldi. Salonda CHP aleyhine sloganlar atılmaya başlanınca Başkan Çerçioğlu, “Ben bu meclisi bu şekilde yönetemem” diyerek toplantıyı 14 Ekim Salı günü saat 18.00’e ertelediğini duyurdu.