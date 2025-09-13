Aydın'ın Köşk ilçesinde, izinde olan Mustafa Bölük (56) isimli bir şahıs, bir zeytin bahçesinde cansız halde bulundu. Olayın intihar olduğu düşünülürken, bölgede yapılan ilk incelemeler, olayın detaylarını ortaya çıkardı. Yaşanan bu trajik olay, Köşk ilçesini yasa boğdu.

Olay, saat 14.00 civarında Efeler ilçesine bağlı Kıran Mahallesi'nde yaşandı. Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan dün izne ayrılan Mustafa Bölük, Oba mevkisindeki bir zeytin bahçesinde, çevredeki vatandaşlar tarafından hareketsiz haldeyken fark edildi. Durumun derhal sağlık ve jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine, olay yerine hızla intikal eden ekipler, Bölük'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ön incelemede, Bölük'ün kendisini bir ağaca iple asmaya çalıştığı, ancak ağacın dalının kırılması sonucu yere düştüğü anlaşıldı.

Soruşturma başlatıldı

Olay yerinde yapılan detaylı incelemelerin ardından Mustafa Bölük'ün cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri, Bölük'ün ailesi ve yakınlarından bilgi alırken, olayın yaşandığı bölgede de güvenlik önlemleri artırıldı.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Bölük'ün, "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan aldığı 1 yıllık ceza nedeniyle bir süredir açık cezaevinde bulunduğu belirtildi. Yaşanan bu olay, cezaevinden izinli çıkan mahkumların psikolojik durumlarına ve intihar vakalarının önlenmesine yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi. Olayın aydınlatılması ve Bölük'ü bu eyleme iten sebeplerin araştırılması için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Bölük'ün ani ölümü, hem ailesi hem de yakın çevresinde büyük bir şok etkisi yarattı.